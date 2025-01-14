Правительство поддержало повышение штрафов за разглашение коммерческой тайны

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности поддержала законопроект Министерства финансов, который предусматривает увеличение штрафов за разглашение налоговой и коммерческой тайны с 1,5 до 5 млн руб.

Теперь инициативу должны одобрить на заседании правительства, после чего документ поступит на рассмотрение Госдумы. Согласно законопроекту, нарушителям может грозить одновременно и штраф, и лишение свободы сроком от двух лет. В настоящее время разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны, если преступление совершенно группой лиц или причинило крупный ущерб (больше 3,5 млн руб., наказывается штрафом до 1,5 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Наказание предусмотрено, в том числе за разглашение коммерческой тайны о ввозе в Россию подсанкционных товаров. По словам авторов инициативы, что в условиях действующих против Москвы санкций "особое значение приобретает сохранение сложившихся производственно-технологических цепочек, обеспечивающих стратегическое развитие экономики".

В пояснительной записке к закону говорится, что в 2023 году СМИ стали распространять сведения о схемах ввоза в Россию товаров, на которые наложены санкции, сообщает ТАСС.