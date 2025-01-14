ВСУ пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области
Вооруженные силы Украины пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области.
Как заявил в Telegram глава региона Александр Богомаз, силами ПВО все цели уничтожены. По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Киев пытался атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край).