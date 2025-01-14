В аэропорту Красноярска неизвестный напал с ножом на человека

В аэропорту Красноярска неизвестный напал с ножом на мужчину.

Нападавший схватил нож в одном из магазинов и стал бегать по воздушной гавани. Он нанес одному из пассажиров несколько ударов. Злоумышленник задержан.

Сотрудники медицинской службы аэропорта оказали пострадавшему, после чего его доставили в одну из больниц Красноярска.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства нападения, решается вопрос о заведении уголовного дела, сообщает Forbes.