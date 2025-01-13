Губернатор: Дом в Петрозаводске, пострадавший от взрыва газа, пригоден для жизни

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о том, что пригоден для проживания дом на ул. Луначарского, пострадавший от взрыва газа.

Такой предварительный вывод сделали специалисты МЧС России, которые провели дополнительное исследование с помощью диагностического комплекса "Струна". После подключения и проверки систем жизнеобеспечения дом можно использовать, жильцы первого и второго подъездов смогут вернуться в свои квартиры, написал политик в своём telegram-канале.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о введении в столице республики, Петрозаводске, режима ЧС. Причина – взрыв газа в жилом доме на улице Луначарского. Четверо пострадавших госпитализированы в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет. Жильцов дома эвакуировали.