В Сургуте следователи возбудили уголовное дело из-за утонувшего в реке ребенка

В Сургуте выясняются обстоятельства происшествия с несовершеннолетними на водоеме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Днем 13 января 2025 года поступило сообщение о том, что в Сургуте в районе речного порта утонул ребенок. По предварительным данным, двое детей гуляли возле реки и спустились к воде, где провалились под лед. Одного мальчика унесло течением.

Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели проводят поисковые мероприятия.