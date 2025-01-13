Министр культуры ЛНР стал и.о. ректора МГИК

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что и.о. ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначен Дмитрий Сидоров. До этого он занимал пост министра культуры ЛНР.

"Желаю успехов в этом непростом, но важнейшем деле – развитии творческого образования", - написала министр в своём telegram-канале.

С июня 2023 г. должность ректора МГИКа занимала заслуженный работник культуры России Екатерина Кудрина. Любимова отметила, что своей работой теперь уже экс-ректор внесла большой вклад в укрепление статуса института как одного из центров подготовки наших лучших кадров.

"Безусловно, Екатерина Леонидовна останется неотъемлемой частью коллектива вуза, а ее знания и опыт помогут руководству достичь новых высот", - пишет Любимова.