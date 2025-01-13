Ряд стран предложил ЕК снизить потолок цен на российскую нефть

Страны Северной Европы и Балтии направили письмо в Еврокомиссию с предложением снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает РИА Новости.

Ранее Bloomberg сообщило, что страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений стоимости российской нефти. По данным агентства, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель.

Напомним, "ценовой потолок", который западные страны установили в качестве санкции за ведение Россией СВО, - $60 за баррель. Западные СМИ неоднократно отмечали, что Россия успешно обходит "ценовой потолок", о чем говорят данные о перевозках российской нефти.