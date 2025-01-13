В Екатеринбурге не откажутся от крещенских купелей из-за аномального тепла

В Екатеринбурге не собираются отказываться от организации крещенских купаний, несмотря на аномально теплый в нынешнем году январь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, прямо сейчас толщина льда на водоемах уральской столицы составляет 35-37 сантиметров. Но в связи с плюсовой температурой, нехарактерной для начала января, лед неоднородный и хрупкий. Поэтому, чтобы обезопасить горожан на время крещенских купаний, будут введены ограничения – одновременно на лед смогут выходить не более 15 человек.

Возле купелей будут дежурить спасатели, полицейские и медицинские работники. По данным мэрии, в настоящее время подано семь заявок на оборудование мест купания. Екатеринбуржцев просят ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями и не устраивать проруби самостоятельно, а окунаться только в организованных купелях.

Стоит отметить, что в Ханты-Мансийске решили отказаться от крещенских купелей из-за недостаточной толщины льда на Иртыше.