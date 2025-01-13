В Ханты-Мансийске откажутся от крещенских купелей

В Ханты-Мансийске планируют отказаться от крещенских купелей из-за недостаточной толщины льда на Иртыше, сообщает ТАСС.

Причиной стала теплая зима. Всего в регионе ожидается открытие 42 купелей.

В регионе стоит теплая для января погода, которая не гарантирует безопасного нахождения большого числа людей на льду Иртыша. По прогнозам синоптиков, сильных заморозков в ближайшую неделю в Югре не ожидается. Так, 14 января прогнозируется до минус 10-17 градусов, а 15 января - до минус 8-13 градусов, на отдельных территориях возможны морозы до минус 18-23 градусов.

Ранее в Югре из-за теплой зимы сдвинули открытие ряда зимних автодорог с 25 декабря 2024 года на 15 января 2025 года. Они связывают отдаленные поселения с городами, до которых в теплое время года жители могут добраться водным или воздушным транспортом.