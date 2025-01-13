13 Января 2025
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Фото: Накануне.ru

В Свердловской области потратят более 100 миллионов рублей на борьбу с браконьерами

В Свердловской области более 100 млн рублей будет направлено на борьбу с браконьерами. Как сообщает департамент информполитики региона, выделенные средства потратят на спецтехнику и автомобили для охотинспекторов, а также направят на оплату их труда.

"В 2025 году автопарк, который наши инспектора используют для патрулирования лесов, увеличится на семь снегоходов и три внедорожника. Безусловно, так мы повысим мобильность специалистов, которые выявляют нарушителей законодательства. Борьба с браконьерством и сохранение популяций животных в уральских лесах — наша первоочередная задача. Охотинспекторы нередко работают вдали от дорог и населенных пунктов, поэтому надежная техника, машины, которые не подведут в пути, для них крайне важны", — отметил директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.

Снегоходы также будут использованы для зимнего подсчета диких животных в уральских лесах. Работы стартуют уже в середине января и продолжатся до конца февраля. Ежегодно специалисты отслеживают оставленные животными следы на снегу, а после заметают, чтобы при повторном проходе маршрута их не внесли в статистику повторно. Все параметры прохождения записываются на спутниковый навигатор. Всего в регионе 47 условных районов учета, на которых находится свыше 360 маршрутов.

Отметим, до конца февраля охотинспекторы определят численность более 20 видов животных. Птиц в лесах региона считают визуально, животных — по следам. В первую очередь это распространенные на Среднем Урале лоси, косули и кабаны. Кроме того, учитываются и редкие, в том числе краснокнижные, дикие животные.

Теги: браконьер, лес, борьба


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