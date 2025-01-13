СМИ: Ким Чен Ын может приехать в Россию в мае

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на предположения разведки Южной Кореи.

Южнокорейские СМИ предполагают, что визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

В октябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном визите в Россию в 2025 году главы КНДР Ким Чен Ына. По его словам, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне.

Ким Чен Ын посещал Россию дважды - в 2019 и 2023 гг.