Песков: Площадка для переговоров Путина и Трампа еще не определена

Многие страны предлагают свои услуги для переговоров между Владимиром Путиным и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Но пока говорить об этом преждевременно, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут Известия.

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Ранее Александр Вучич предложил провести переговоры в Сербии.

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что встреча с Владимиром Путиным уже запланирована. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в своей резиденции во Флориде. По словам политика, стороны занимаются подготовкой к переговорам.

Седьмого января избранный президент США заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода.

Политик также добавил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним.

Владимир Путин будет только приветствовать желание избранного президента США Дональда Трампа связаться с ним после своей инаугурации 20 января. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога.

Ранее директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive написал, что "угрозы" Трампа в адрес российского лидера в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и не окажут ожидаемого воздействия.