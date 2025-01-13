В Кремле не обсуждают отмену ЕГЭ

В Кремле высказались об идее отменить единый госэкзамен (ЕГЭ).

"Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что ЕГЭ фактически убил нормальные выпускные экзамены в школе, говорят давно. Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук Леонид Головко считает, что ЕГЭ просто отучил сдавать настоящие экзамены. В школе необходимы выпускные экзамены по многим предметам, оценивающие комплексный результат обучения, чтобы абитуриент мог поступать куда угодно. А уже в вузах должны быть свои вступительные экзамены, чтобы вуз сам определял, подходит ли ему такой абитуриент или нет. То есть нужна классическая система, а не профанация аттестации.