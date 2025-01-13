Конкретные задачи поставил Виталий Хоценко на заседании оргкомитета празднования 80-летия Победы в Омской области

По поручению главы Омской области Виталия Хоценко, в областном центре и муниципальных районах ведется масштабная работа по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

13 января под председательством главы региона прошло заседание областного оргкомитета по подготовке и проведению празднования.

Виталий Хоценко подчеркнул, что до памятной даты остается совсем немного времени и нужно сделать все, чтобы мероприятия были организованы достойно.



Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в юбилейный год в Омской области проводится комплекс работ по ремонту и благоустройству мемориальных комплексов и памятников героям Великой Отечественной войны во всех муниципалитетах.

Впервые за много лет будет проведен ремонт парка Победы в Омске. Продолжаются работы по созданию военно-патриотического парка «Патриот». Как отмечалось на заседании оргкомитета, особая миссия будущего парка заключается в гражданско-патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти. Это общественное пространство станет центром воспитательной работы с детьми и молодежью.

Также в плане мероприятий по подготовке к юбилейной дате другие знаковые проекты. В частности, движение «Бессмертный полк России» по традиции проведет акции «Майский вальс», «Эстафета Памяти», автопробег «По дорогам Бессмертного полка».

Кроме того, в каждом муниципалитете Омской области формируются собственные планы юбилейных мероприятий.

На заседании регионального оргкомитета о муниципальных проектах в рамках подготовки к памятной дате доложили главы Кормиловского и Любинского районов Омской области.

«В каждом населенном пункте Омской области должна быть создана и ощущаться атмосфера праздника", - сказал Виталий Хоценко.

Губернатор поставил задачу в подготовительной работе задействовать все необходимые ресурсы, а также к проведению памятных и торжественных мероприятий, посвященных юбилею Победы, обязательно привлекать участников СВО и их семьи.