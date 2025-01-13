"Спецавтобаза" открыла для свердловчан пункты приема новогодних елей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Спецавтобаза" рассказал, куда жители Свердловской области могут отнести новогоднюю ель для правильной утилизации. Помимо контейнерных площадок, ряд муниципалитетов решил установить специальные бункеры, откуда регоператор и будет вывозить деревья.

Екатеринбург:

ул. Лучистая, 2 (18 января)

ул. Лучистая, 4 (18 января)

ул. Счастливая, 8 (18 января)

ул. Краснолесья, 117 (18-19 января)

ул. Краснолесья, 143 (18-19 января)

ул. Академика Парина, 42А (18-19 января)

Верхняя Пышма:

ул. Орджоникидзе, 18 (15-20 января)

Успенский проспект, 127 (15-20 января)

ул. Петрова, 34Б (по 15 января)

Среднеуральск:

ул. Калинина, 14 (по 15 января)

Березовский:

ул. Строителей, 33б (19 января)

"С 15 по 20 января специализированная техника будет вывозить живые ели с контейнерных площадок отдельными рейсами. В остальное время хвойные будут вывозить вместе с другими крупногабаритными отходами. Помимо этого, некоторые муниципалитеты пожелали организовать на своей территории специальные точки сбора для хвойных деревьев – из них мы также организуем вывоз", – рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО АО "Спецавтобаза" Сергей Тесля.

Стоит напомнить, что вне зависимости от того, на какой контейнерной площадке вы собираетесь оставить дерево, его выброс нужно осуществлять правильно. Натуральную ель необходимо помещать в отсек для крупногабаритных отходов. Предварительно, ствол нужно распилить или сломать, чтобы общая высота не превышала 1,5 м. Также нужно снять с новогоднего дерева все украшения. Если на контейнерной площадке нет отсека для КГО, то оставить ель можно около баков, но так, чтобы она не перекрыла подъездные пути к площадке для спецтехники.

А вот искусственные деревья следует складывать в контейнеры в разобранном виде. Если это невозможно , их тоже стоит оставить в отсеке для КГО.

Жители частного сектора, где действует помешковый сбор отходов, могут попросить забрать ели через заявку на вывоз крупногабаритных отходов по номеру: 8 912 690-07-00 через мессенджеры WhatsApp или Telegram.

Собранные хвойные деревья раздробят на специальной установке в щепу, которую будут использовать для технологических нужд предприятия. Отметим, что в прошлом году региональный оператор переработал 4,7 тыс. живых елей.