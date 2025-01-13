В ЦБ назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян

Центробанк заявил, что заморозка счетов вкладчиков подорвала бы основы банковской системы и финансовую стабильность, назвав такую идею абсурдной.

В Telegram-канале ЦБ говорится, что в чат-бот регулятора часто приходят вопросы о возможности заморозки вкладов.

Как пояснили в Центробанке, если заморозить вклады, то "никто не готов будет держать деньги в банках". Подобный шаг "немыслим", потому что "поставит крест на возможности банков кредитовать экономику", отметили в ЦБ.

Напомним, ранее директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. По его словам, на счетах граждан накопились "десятки триллионов рублей", и если россияне при снижении ключевой ставки принесут эти деньги на рынок, то цены в стране из-за этого начнут расти.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. "В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла", — сказала председатель Банка России.