13 Января 2025
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Фото: официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой: 76% жителей Сургутского района вовлечены в занятия спортом

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в муниципалитете в спорт вовлечены 76% жителей. Таковы данные, зафиксированные по итогам 2024 года. При этом, людей, регулярно занимающихся физкультурой, стало на 4% больше, чем в 2023 году.

"За последние пять лет в Сургутском районе построили и ввели 42 объекта спорта", - отметил Андрей Трубецкой.

Из бюджета на это выделен 751 млн рублей. Сейчас продолжается возведение различных сооружений в Угуте, Лянторе, Федоровском, Барсово и Солнечном. Рост к уровню предыдущей пятилетки составил 63,0%.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Спорт в Сургутском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Благодаря вводу пяти новых объектов в 2024 году площадь спортивных залов в поселениях увеличилась до 38,3 тысяч "квадратов", а площадь плоскостных сооружений составила 146,4 тысяч кв. м. Так, в Русскинской и Ляминой заработали спортивные комплексы и крытые хоккейные корты, а в Лянторе появилась уличная спортплощадка.

Спорт в Сургутском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

"По состоянию на начало января 2025 года, в Сургутском районе функционируют 327 спортивных сооружений с пропускной способностью 8 тысяч 468 человек в час. В 2023 году было 320 спортобъектов. За счет увеличения площадей обеспеченность спортивными объектами составила 56%", - написал Андрей Трубецкой в своих аккаунтах в социальных сетях.

Спорт в Сургутском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Спорт в Сургутском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Теги: Андрей Трубецкой, спорт, Сургутский район


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