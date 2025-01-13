Андрей Трубецкой: 76% жителей Сургутского района вовлечены в занятия спортом

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в муниципалитете в спорт вовлечены 76% жителей. Таковы данные, зафиксированные по итогам 2024 года. При этом, людей, регулярно занимающихся физкультурой, стало на 4% больше, чем в 2023 году.

"За последние пять лет в Сургутском районе построили и ввели 42 объекта спорта", - отметил Андрей Трубецкой.

Из бюджета на это выделен 751 млн рублей. Сейчас продолжается возведение различных сооружений в Угуте, Лянторе, Федоровском, Барсово и Солнечном. Рост к уровню предыдущей пятилетки составил 63,0%.





Благодаря вводу пяти новых объектов в 2024 году площадь спортивных залов в поселениях увеличилась до 38,3 тысяч "квадратов", а площадь плоскостных сооружений составила 146,4 тысяч кв. м. Так, в Русскинской и Ляминой заработали спортивные комплексы и крытые хоккейные корты, а в Лянторе появилась уличная спортплощадка.

"По состоянию на начало января 2025 года, в Сургутском районе функционируют 327 спортивных сооружений с пропускной способностью 8 тысяч 468 человек в час. В 2023 году было 320 спортобъектов. За счет увеличения площадей обеспеченность спортивными объектами составила 56%", - написал Андрей Трубецкой в своих аккаунтах в социальных сетях.