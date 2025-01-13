Минобороны: Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока"

Киев 11 января пытался атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), сообщает Минобороны РФ.

Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, отметили в МО.

По данным министерства, ПВО сбила все БПЛА. При падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.

1 января украинское министерство энергетики заявило, что транспортировка российского природного газа по территории Украины остановлена "в интересах национальной безопасности".

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась нанести удары по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Также глава государства заявил, что, если Украина отказывается от транзита российского газа, то заставить ее Россия не может. И транзит газа в Европу сократится. Он будет идти по другим маршрутам, в частности через "Турецкий поток".