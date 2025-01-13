Руководство сети пекарен "Хлебница", в которых отравились более 80 пермяков, отправили под домашний арест

Владелицу и исполнительного директора сети пекарен "Хлебница" Юлию Гагарину и Ксению Троицкую отправили под домашний арест по делу об отравлении более 80 жителей Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Под домашним арестом по решению Свердловского районного суда Перми они пробудут до 9 марта.

Пострадавшие купили в конце декабря прошлого года готовые салаты. В результате у них был диагностирован сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Суд на прошлой неделе приостановил работу "Хлебницы" на проспекте Парковый на 80 дней. Ранее суд приостановил работу пекарен "Хлебница" на ул. Мира, 89а, Мира, 106а - на 90 суток. На ул. Куйбышева, 65 - на 30 суток. Также остановлена работа заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10 - на 70 суток.