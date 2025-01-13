На трассе "Екатеринбург – Тюмень" столкнулись грузовики, движение затруднено

На трассе "Екатеринбург – Тюмень" произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Движение временно затруднено.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла в районе Богдановича. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Dongfeng отвлекся от дороги, что привело к столкновению с ехавшим впереди автомобилем Man. Водитель последнего заблаговременно снизил скорость перед стоявшим на обочине грузовиком со сломанным колесом.

В результате ДТП травмы получил водитель Dongfeng. Он был оперативно доставлен в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Сейчас на месте происшествия организовано реверсивное движение, сотрудники ДПС регулируют транспортный поток. По факту аварии проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.