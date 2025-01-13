Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 24

Как минимум 24 человек погибли в результате пожаров, охвативших американский округ Лос-Анджелес, сообщает телеканал Fox News.

Личности большинства погибших установить пока не удалось.

Напомним, лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 7 января. Их общая площадь уже превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе, дома многих знаменитостей. Сообщалось, что задержан подозреваемый в поджоге.