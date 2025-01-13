В Хорватии на выборах президента победил критик Украины

В Хорватии подводят итоги выборов президента. Лидирует действующий глава государства Зоран Миланович.

Он получил 1 млн 122 тыс. 859 голосов. Его соперник – почти втрое меньше, говорится в данных Государственной избирательной комиссии страны.

РБК напоминает, что Миланович занимает пост президента с февраля 2020 г. До этого политик возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Он не раз критиковал Украину, называя ее "самой коррумпированной в мире» страной", и выступал против помощи Евросоюза и НАТО Киеву.