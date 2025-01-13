В Екатеринбурге мать сменила ФИО, чтобы не платить сыну алименты

Жительница Екатеринбурга несколько раз меняла фамилию, а после изменила и имя, чтобы скрыться от уплаты алиментов своему сыну. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в ГУФССП по Свердловской области.

Женщина была лишена родительских прав, а ребенок 2008 г.р. отправился к опекунам (не родителям). Гражданка задолжала своему сыну более 2 млн рублей, однако долгое время приставы не могли ее найти из-за постоянной смены места жительства и фамилии.

Как оказалось, 44-летняя екатеринбурженка несколько раз выходила замуж и меняла фамилию, а с последним супругом некогда Валентина и вовсе стала Валерией. Фамилию с будущим мужем они придумали вместе, после чего женщина получила новый паспорт, а мужчина взял ее фамилию.

Но даже это не помогло Валентине-Валерии скрыться - судебные приставы разыскали должницу и составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей". Суд назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

"Должница пообещала, что официально трудоустроится и начнет погашать долг по алиментам, аргументировав тем, что новое имя - новая жизнь. Даже спросила какие нужны документы для восстановления в родительских правах, но позже похоже отказалась от этой идеи", - добавили в ГУФССП.