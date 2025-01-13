В Энгельсе на предприятии, полыхавшем 6 дней, ликвидировали открытое горение

В Энгельсе (Саратовская область) удалось добиться ликвидации открытого горения на промышленном предприятии, полыхавшем с 8 января. Губернатор региона Роман Бусаргин в своём telegram-канале поблагодарил всех сотрудников МЧС, спасателей и других специалистам, которые круглосуточно находятся на месте.

"Работа продолжается", - написал губернатор.

8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны, за ночь были сбиты 32 украинских БПЛА, из них 11 – над Саратовской областью. Атакованное предприятие не называлось, однако речь может идти о нефтеперерабатывающем заводе. Во время ликвидации пожара погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. Один специалист госпитализирован в больницу. В связи со случившимся в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации.