Глава Росмолодежи заступился за волонтеров в Краснодарском крае

Глава Росмолодежи Григорий Гуров заступился за волонтеров, помогающих бороться с последствиями разлива мазута в Краснодарском крае.

Он призвал в Telegram относиться к ним с уважением и ценить их работу. "Произошедшее в Краснодарском крае недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений", – заявил он.

"Призываю всех с уважением и благодарностью относиться к бескорыстной работе добровольцев. Штаб объединил волонтеров из множества организаций со всей России – неравнодушных людей, которыми мы гордимся", – отметил глава ведомства.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что в волонтерский центр в Краснодарском крае приехал, похожий на замминистра образования региона Сергея Урайкина мужчина, который нецензурно выражался в адрес волонтеров, угрожая им. Причиной такого поступка стало распространившееся в интернете видео, где говорится о возможном закрытии волонтерского центра.