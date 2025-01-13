Команда Трампа выступает за снижение возраста мобилизации на Украине

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

Как сообщил ABC News советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, проблемы с живой силой должны быть решены. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с живой силой, но линия фронта "должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности".

Ранее стало известно, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели".