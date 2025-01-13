Пассажиры рейса Nordwind Красноярск – Санкт-Петербург провели 15 часов без еды

Пассажиры рейса авиакомпании Nordwind Красноярск – Санкт-Петербург провели 15 часов без еды из-за нелётной погоды.

Борт в третий раз пытается вылететь в Питер. 12 января около в 7:00 мск самолёт вылетел в Санкт-Петербург, однако из-за погоды "ушёл" на запасной аэропорт в московский Шереметьево. Там пассажиры просидели на борту лайнера больше двух часов, ожидая дозаправку и вылет.

Около 16:00 командир сообщил, что погода наладилась, но в пути до Пулково снова испортилась. Вновь пришлось возвращаться в Шереметьево. Люди провели весь день без еды и питья — вода на борту закончилась.

Во время выхода из самолета пассажиров долго высаживали, а автобусы не могли приехать одновременно с трапом. В настоящее время лайнер вновь пытается вылететь в Питер, сообщает Telegram-канал Mash.