13 Января 2025
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

"РН-Юганскнефтегаз" добыл на Усть-Балыкском месторождении 240 миллионов тонн нефти

В Югре на Усть-Балыкском месторождении компания "РН-Юганскнефтегаз" извлекла юбилейную 240-миллионную тонну нефти.

Сейчас на Усть-Балыке работает 538 скважин компании. "РН-Юганскнефтегаз" ведет работу по увеличению коэффициента извлечения нефти на этом сложном по геологическому строению месторождении: внедряются цифровые технологии, современные технологии и оборудование, повышается экологичность производства.

В 2024 году здесь было введено в эксплуатацию 60 новых скважин, проведено 95 операций гидроразрыва пласта (ГРП). На промысле продолжается строительство новых объектов добычи и подготовки нефти и газа, межпромысловых трубопроводов, объектов энергогенерации и социальной инфраструктуры.

Открытие Усть-Балыкского месторождения стало ключевым этапом в освоении Среднего Приобья и способствовало развитию нефтедобычи во всей Западной Сибири. Освоение Усть-Балыкских залежей дало старт строительству инфраструктуры, дорог, жилья и объектов социальной сферы. Вокруг месторождения появились города и поселки, такие как Нефтеюганск, который стал третьим по размеру городом в Югре.

"РН-Юганскнефтегаз" – ключевой актив НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи Компании. Предприятие ведет геологоразведку и разработку месторождений на 40 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. кв. км в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Накопленная добыча предприятия с начала деятельности превышает 2,7 млрд тонн нефти.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, добыча, нефть


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