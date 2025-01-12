Подростка, обвиняемого в покушении на теракт в одной из школ города, отправили под стражу

Подростка, обвиняемого в покушении на теракт в одной из школ города отправили под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курской области.

Он пробудет под арестом два месяца.

Напомним, утром, 10 января подросток с молотком ворвался в школу №54 в Курске. Дежуривший на входе охранник не смог его остановить и нажал тревожную кнопку.

Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, подросток бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Подростка задержали. Выяснилось, что раньше он учился в этой же школе, но сейчас ходит в другую - №40. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы №54. В поле зрения психологов и полиции юноша ранее не попадал.