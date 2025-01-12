Телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшее время

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", сообщают РИА Новости со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца.

"Мы еще не определили точную структуру, но работаем над этим. Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше", - сказал Уолц.

Он также добавил, что одной из важных задач в контексте урегулирования конфликта на Украине станет стабилизация ситуации на поле боя.