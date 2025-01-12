Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации.

Коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов. В период временного закрытия на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Северную столицу.

Первым самолетом, который приземлился в аэропорту Пулково после временного закрытия этой воздушной гавани, стал лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска. За ним приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Горно-Алтайска.

Первым самолетом, который вылетел из аэропорта Пулково после временного закрытия этой воздушной гавани, стал борт авиакомпании "Северсталь" – он взял курс на Ухту (Республика Коми).

В настоящий момент Пулково работает штатно.