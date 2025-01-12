Российские войска освободили села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области. Это следует из сводки Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Янтарное в ДНР. Было нанесено поражение подразделениям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка. Потери ВСУ в этих боях за сутки составили около 250 человек убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины "Козак", четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.

Группировка войск "Запад" освободила село Калиново. Потери ВСУ составили примерно 410 солдат, три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Они также уничтожили два склада боеприпасов.