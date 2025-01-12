В ДНР в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 27 получили травмы

12 января в 05.30 на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Краснодар - Донецк, сообщили Накануне.RU в МВД ДНР.

По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и опрокинулся.

Травмы получили 27 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, трое погибли.