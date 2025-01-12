На месте пожара в Энгельсе продолжается процесс контролируемого выгорания топлива

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. По словам Бусаргина, пробы воздуха не выявили превышения концентрации вредных веществ.

"Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается", - сообщил он.

8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны за ночь были сбиты 32 украинских БПЛА, из них 11 – над Саратовской областью. Атакованное предприятие не называлось, однако речь может идти о нефтеперерабатывающем заводе. Во время ликвидации пожара погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. Один специалист госпитализирован в больницу. В связи со случившимся в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации.