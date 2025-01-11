В Татарстане опровергли данные о вспышке на заводе

Администрация Нижнекамска опровергла информацию о вспышке на одном их заводов города. По версии мэрии, яркое освещение здания связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы.

Оранжевое зарево на небе вызвано работой факелов, которые являются неотъемлемой частью технологического процесса предприятия. Все оборудование работает в штатном режиме и является стандартной мерой обеспечения безопасности в ночное время, сообщает мэрия Нижнекамска на своей странице "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что возобновлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Самары.