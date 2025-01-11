Во Франции столкнулись трамваи, пострадали десятки пассажиров

На станции под вокзалом в Страсбурге столкнулись трамваи. Есть жертвы.

По данным начальника пожарно-спасательной службы департамента Нижний Рейн Рене Силье, травмы 50 пострадавших не представляют опасности для жизни, в том числе ссадины головы, переломы, вывихи. Примерно половину госпитализировали в медицинские учреждения.

Предварительная информация такова: один трамвай заехал на неправильный путь из-за ошибки при переводе стрелок и столкнулся у платформы со вторым трамваем, пишет ТАСС.