В тамбовском Котовске, который атаковали БПЛА, введён режим ЧС

Введён режим чрезвычайной ситуации в Котовске. Причина – атака беспилотников, в результате которой пострадали два жилых дома.

В результате атаки пострадали семеро: трое – от осколков стекол, у четверых были жалобы на повышенное давление. От госпитализации они отказались.

Жители пострадавших квартир уехали к родственникам. Пункт временного размещения находится в школе на улице 9 Пятилетки, он готов принять тех, кто в нём нуждается, сообщает правительство Тамбовской области.