В Госдуме заявили о военной эскалации вокруг Калининградской области

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник высказался о возможной военной эскалации вокруг представляемого им региона.

В польском Гданьске, то есть в 50 км от Калининградской области, накатным способом высаживаются танки. По словам Колесника, идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет?

"На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы", - сказал "Ленте.ру" Колесник, уточнив, что сейчас завязывается европейский военный "практически гордиев" узел, который придется разрубать, может быть, гиперзвуковым "Кинжалом".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал пост в социальной сети, где отреагировал на переименование Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области на Литературный музей. На это ему ответила официальный представитель МИД Мария Захарова и назвала Гитанаса Науседу "картонной дурилкой".

"И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями", - написала дипломат в Telegram-канале.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил президенту Литвы Гитанасу Науседе на его заявление о том, что это их территория. Политик считает, что Литве следует не лезть в дела Калининградской области и не отвлекать от созидания будущего.