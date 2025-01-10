В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа

"Любой диалог между США и Россией приветствуется", – приводят слова Дюжаррика РИА Новости .

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.

Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя возможную встречу лидеров двух стран.



