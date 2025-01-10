Подростку, напавшему на школу в Курске, грозит до 20 лет колонии

До 20 лет колонии грозит подростку, напавшему на школу в Курске

По информации SHOT, в отношении 16-летнего Ильи возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ — "Покушение на совершение террористического акта". В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, сегодня утром подросток с молотком ворвался в школу №54 в Курске. Дежуривший на входе охранник не смог его остановить и нажал тревожную кнопку.

Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери, рассказал Хинштейн. Убегая, подросток бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.

Подростка задержали. Выяснилось, что раньше он учился в этой же школе, но сейчас ходит в другую - №40. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы №54. В поле зрения психологов и полиции юноша ранее не попадал.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о противодействии так называемому скулшутингу - вооруженным нападениям на учебные заведения. Документ предусматривает в том числе ограничения на распространение информации о способах и мотивах совершения преступлений, а также деталей биографий преступников.