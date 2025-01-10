Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский пообещал выделить каждому СМИ по батюшке

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на встрече с редакторами и руководителями Уральских СМИ пообещал каждой желающей редакции направить "доброго и умного батюшку", передает корреспондент Накануне.RU.

Так митрополит ответил на вопрос, как сблизить Церковь с обществом.

"Я подумал и обратился за помощью к самим журналистам. "Так вы и помогите…" А в помощь я готов каждой желающей редакции направить доброго и умного батюшку. Он расскажет, проведет тайными тропами, напоит чаем и точно сблизит нас. На мой вопрос "кто согласен?" - лес рук. Вот. Теперь на радость читателям и самим журналистом пойду искать лучших из лучших пастырей", - написал он в своем Telegram-канале.