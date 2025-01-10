В Тюменской области в ДТП с маршруткой пострадали трое пассажиров

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ялуторовском районе с участием пассажирского маршрутного автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ДТП произошло сегодня на 63 километре автодороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск водитель пассажирского маршрутного автобуса междугороднего сообщения потерял контроль над транспортным средством, въехал в столб с последующим съездом в кювет.

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров, среди которых один несовершеннолетний ребенок. Им оказывается медицинская помощь.

Следствием организован комплекс следственных действий, а также проведение судебно-медицинских и автотехнической экспертиз. В ходе расследования будет проверено соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров установленным законом требованиям и нормам безопасности.