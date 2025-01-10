Не лезьте в наши дела: губернатор Калининградской области ответил на притязания Литвы

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил президенту Литвы Гитанасу Науседе на его заявление о том, что это их территория. Как он написал в своем Telegram-канале, Литве следует не лезть в дела Калининградской области и не отвлекать от созидания будущего.

"В очередной раз мы слышим странные заявления от президента Литвы, родившегося в СССР шестьдесят лет назад в советском городе Клайпеде. В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город", — написал чиновник.

Беспрозванных отметил, что Россия ценит историю, а Литва сносит памятники советским воинам, которые дали им то, что у страны есть сейчас.

"Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда", — написал он.

Ранее Науседа опубликовал пост в социальной сети, где отреагировал на переименование Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области на Литературный музей.

На это ему ответила официальный представитель МИД Мария Захарова и назвала Гитанаса Науседу "картонной дурилкой".

"И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями", - написала дипломат в Telegram-канале.

Она призвала литовских политиков учить историю и напомнила, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас.

"Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», - говорится в ее заявлении.

Ранее Науседа назвал Калининград частью "Малой Литвы".

В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об угрозе посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать" Калининграда в случае конфликта России и НАТО.

"Калининград – российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда", - подчеркнул Песков.