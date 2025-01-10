Движение на трассе "Пермь – Екатеринбург" снова перекрыли из-за второго за день ДТП

На автодороге Р-242 (трасса "Пермь – Екатеринбург") на 231-м км второй раз за день произошло ДТП, полностью парализовавшее движение. Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор". В связи с этим направление в обе стороны пришлось снова перекрыть.

"На автодороге произошло ДТП! Движение ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06", - говорится в сообщении.

Подробности ДТП не сообщаются. Объехать перекрытый участок можно через поселок Арти со съездами с ФАД на а/д Р-242 183-й км, 286-й км.

Напомним, инцидент с большегрузом произошел сегодня утром в районе 231 км автодороги возле Нижних Серег. По предварительным данным, водитель грузовика "Донг Фенг" потерял управление и наехал на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение транспорта несколько часов было перекрыто в обоих направлениях, однако к 16.00 ситуация на дороге нормализовалась и движение было вновь запущено.