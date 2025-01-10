В Югре из-за метели и сильного бокового ветра массово задержали вылеты рейсов

Метель и боковой ветер препятствует работе воздушной гавани в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В аэропорту города Сургута из-за непогоды задержали вылет в Москву (Шереметьево), Тюмень, два рейса Екатеринбург, Уфу, Омск, Худжанд.

Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, осуществляется непрерывный мониторинг. Оказание необходимых услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры. Добавим также, что сегодня из-за непогоды вводились ограничения для грузового и пассажирского транспорта на автодорогах региона.