"Баден-Баден" все же построит гостиницу на Уктусе

Компании "Баден-Баден" официально разрешили построить на Уктусе в Екатеринбурге гостиницу. Она расположится по адресу улица Зимняя, 23, однако когда именно планируется реализовать проект, все еще неизвестно.

В Едином госреестре заключения сообщается, что проектная документация, предоставленная "Баден-Баден", прошла негосударственную экспертизу и получила положительное заключение. Однако, по данным самой компании, строительство пока откладывается на неопределенный срок из-за нынешних экономических условий.

"В планах нашей компании – построить гостиницу на территории действующих терм "Баден-Баден на Уктусе". Однако приступать к строительству прямо сейчас мы не планируем. Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка не благоволят сиюминутной реализации проекта", – сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу компании.

Там также заявили, что на сегодняшний день было решено перераспределить имеющиеся средства на другие ключевые объекты. Среди них новый термальный курорт Baden Family "Фабрика отдыха" в Сысерти, открывшийся в минувшем декабре, а также строительство нескольких крупных объектов в Свердловской и Челябинской областях.