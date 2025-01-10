В Курске после нападения подростка на школу проверят охрану учебных заведений

В Курске проведут проверку обеспечения безопасности всех школ после того, как в одну из них ворвался подросток с молотком. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно", - написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Хинштейна, будет проведена проверка работы ООО "ЧОП "Содействие", с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска.

Напомним, сегодня утром подросток с молотком ворвался в школу №54 в Курске. Дежуривший на входе охранник не смог его остановить и нажал тревожную кнопку.

Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, подросток бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.

Подростка задержали. Выяснилось, что раньше он учился в этой же школе, но сейчас ходит в другую - №40. Напасть на школу он решил из-за «сложных отношений» с одной из учениц.