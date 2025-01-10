В Якутии самолёт, летевший в Тикси, вернулся в аэропорт вылета

Вернулся в аэропорт Якутска самолёт, вылетевший перед этим в Тикси. Речь идёт о борте Bombardier авиакомпании "Полярные авиалинии".

Самолёт вылетел в 11.29 из Якутска в Тикси. После взлёта стало известно о технической неисправности. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета.

В 11.50 борт благополучно приземлился в Якутске. Резервный самолёт отправился в пункт назначения в 17.30. Началась проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.