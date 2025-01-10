В Перми закрывают пекарни, где отравились посетители

В Перми Дзержинский районный суд приостановил работу "Хлебницы" на проспекте Парковый, сообщает Properm.ru.

Работа пекарни приостанавливается на 80 дней. Ранее суд приостановил работу пекарен "Хлебница" на ул. Мира, 89а, Мира, 106а - на 90 суток. На ул. Куйбышева, 65 - на 30 суток. Также остановлена работа заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10 - на 70 суток.

Всего в "Хлебнице" 36 торговых точек. За 2023-2024 год эпидемиологи трижды выносили предпринимателю Гагариной предостережения о недопустимости нарушения санитарных требований.

На фоне расследования уголовного дела о массовом отравлении покупателей "Хлебницы", юристы ходатайствуют в суды о досрочном прекращении действия постановлений и хотят вновь открыть точки продаж. Начиная с 29 декабря 2024 года, зарегистрированы обращения в больницы пострадавших, купивших готовую продукцию. У жертв – признаки пищевого отравления.