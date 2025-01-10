Спасатели предупредили свердловчан об опасности на водоемах из-за скачущих температур

Сотрудники МЧС напоминают жителям Свердловской области об опасности на водоемах в зимнее время. Поскольку в последние дни в регионе наблюдаются температурные качели, на льду может быть небезопасно даже в январе.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, нарушение температурного режима сейчас наблюдается на четырех водоемах: Белоярское, Среднеуральское, Рефтинское, Верхнетагильское водохранилища. Выход на лед на них, если он уже образовался, крайне опасен.

Спасатели просят граждан серьезнее относиться к своей безопасности, а также изучить правила выхода на лед и что делать, если сам или кто-то провалился в полынью.